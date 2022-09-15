Минобороны РФ: армия Украины потеряла до 30 солдат в Харьковской области

Представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру атаковали пункты дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ и отряда спецназа "Омега".

По информации ведомства, в районе Харькова и села Одноробовка в результате удара погибли около 30 украинских военных. Также в министерстве заявили об уничтожении 10 единиц техники.