Представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру атаковали пункты дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ и отряда спецназа "Омега".
По информации ведомства, в районе Харькова и села Одноробовка в результате удара погибли около 30 украинских военных. Также в министерстве заявили об уничтожении 10 единиц техники.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.