Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", которые Киев проводит на оставленных армией РФ территориях, это убийства мирных жителей и полное беззаконие.
"Тысячи людей, страшно представить, что сейчас с ними творят Вооружённые силы Украины. А они творят всё. В первую очередь, это убийства этих людей", — сказала она в ходе брифинга.
По словам представителя МИД РФ, на этих территориях сейчас украинские боевики бесчинствуют и издеваются над людьми.
Кроме того, Захарова отметила, что так называемые фильтрационные меры — это полное беззаконие с точки зрения гуманитарного права.
Ранее она сообщила, что ей выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.