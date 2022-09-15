Захарова: "фильтрационные меры" Киева — это убийства мирных жителей

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", которые Киев проводит на оставленных армией РФ территориях, это убийства мирных жителей и полное беззаконие.

"Тысячи людей, страшно представить, что сейчас с ними творят Вооружённые силы Украины. А они творят всё. В первую очередь, это убийства этих людей", — сказала она в ходе брифинга.

По словам представителя МИД РФ, на этих территориях сейчас украинские боевики бесчинствуют и издеваются над людьми.

Кроме того, Захарова отметила, что так называемые фильтрационные меры — это полное беззаконие с точки зрения гуманитарного права.

Ранее она сообщила, что ей выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке.