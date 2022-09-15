МО: три бригады армии Украины потеряли за сутки до 500 солдат убитыми и ранеными

Официальные представители Минобороны РФ рассказали об огневых ударах армии России по 24-й и 28-й механизированным бригадам ВСУ на территории посёлка Красное Знамя и села Новогригоровка в Николаевской области. Также в военном ведомстве заявили об атаке на 46-ю аэромобильную бригаду в районе Сухого Ставока и Белогорки Херсонской области.

По данным МО, армия Украины потеряла около 500 солдат убитыми и ранеными. Также в министерстве сообщили о ликвидации 40 единиц техники.