Минобороны: ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР

В Минобороны РФ сообщили об ударе по 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Как подчеркнули в ведомстве, пункт дислокации находился в районе Спорного Донецкой Народной Республики. По данным МО, российские военные ликвидировали 80 солдат ВСУ и восемь бронеавтомобилей.