В Минобороны РФ сообщили об ударе по 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Как подчеркнули в ведомстве, пункт дислокации находился в районе Спорного Донецкой Народной Республики. По данным МО, российские военные ликвидировали 80 солдат ВСУ и восемь бронеавтомобилей.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.