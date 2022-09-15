Прилепин объяснил, почему Зеленский живым уехал из Изюма

Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 14 сентября, совершил вояж в город Изюм Харьковской области, который на днях перешёл под контроль ВСУ. Глава Незалежной по-быстрому попозировал для фото (судя по фотоотчёту в его соцсетях, было всего две локации) в окружении сотрудников своей охраны и нескольких бойцов, после чего отбыл в Киев.
В интернете пользователи недоумевают: почему российские военные не воспользовались "шикарным" шансом "денацифицировать" Зеленского?
Причину, по которой ВС РФ решили его не трогать, назвал политик и писатель Захар Прилепин:
"Путин обещал не сносить власть в Киеве. А он джентльмен и держит слово".
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.