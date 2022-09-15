Пасечник: Цель ЛНР — войти в состав России, неважно в каком статусе

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что приоритетная задача ЛНР — войти в состав Российской Федерации и совсем неважно каковым будет её статус.

"Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе", — отметил он.

По словам Пасечника, в каком бы статусе не вошла ЛНР в состав России, всё равно у неё будет свой представитель в столице РФ.

Ранее глава ЛНР сообщил, что украинские военные попытались атаковать союзные войска "по всему фронту". При этом глава региона призвал жителей не паниковать и пообещал их защитить.