Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что приоритетная задача ЛНР — войти в состав Российской Федерации и совсем неважно каковым будет её статус.
"Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе", — отметил он.
По словам Пасечника, в каком бы статусе не вошла ЛНР в состав России, всё равно у неё будет свой представитель в столице РФ.
Ранее глава ЛНР сообщил, что украинские военные попытались атаковать союзные войска "по всему фронту". При этом глава региона призвал жителей не паниковать и пообещал их защитить.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.