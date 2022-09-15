Леонков: "Леопарды" и "Абрамсы" НАТО забуксуют в осеннюю распутицу на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что бронетехника Североатлантического альянса не приспособлена к переменчивой погоде. Танки НАТО начнут буксовать в чернозёме украинских лесостепей, считает он.

Российские машины способны вести боевые действия при любых погодных условиях, в том числе во время резких перепадов температурного режима. Этот фактор отличает российские разработки от техники НАТО, отметил Леонков.

Долгожданные американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды" в период распутицы на дорогах могут повести себя неадекватно, заявил эксперт.

"На всех наших танках есть брёвна. Многие часто спрашивают, для чего они нужны. Так вот, бревно привязывается к гусенице и танк самовытаскивается, если он даже завяз в условиях распутицы. Отсюда у нас и пословица "танки грязи не боятся", — объяснил Леонков в беседе с "МК".