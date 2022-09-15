Гладков: ВСУ обстреляли Красный Хутор. Разрушения получили 14 домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские националисты в очередной раз обстреляли населённый пункт Красный Хутор.

По его словам, в результате удара пострадали 14 жилых домов. По предварительной информации пострадавших среди местного населения нет.

"Жители улиц, проходящих вдоль границы, ещё вчера были отселены", — проинформировал Гладков.

Ранее глава региона рассказал о тревоге местных жителей по поводу безопасности в регионе. Как подчеркнул российский чиновник, он не может назвать все защитные меры, поскольку его заявления слышат не только граждане РФ.