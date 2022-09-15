Боевики ВСУ нанесли удар оружием НАТО по Светлодарску

Националисты киевской власти ударили натовскими орудиями по Светлодарску.

Как сообщает издание "РусскаяВесна", удар нанесён по больнице и жилому сектору.

Зафиксированы взрывы не менее десяти снарядов. Погибла женщина, несколько человек ранены. Повреждены шесть многоквартирных домов и медучреждение.