Националисты киевской власти ударили натовскими орудиями по Светлодарску.
Как сообщает издание "РусскаяВесна", удар нанесён по больнице и жилому сектору.
Зафиксированы взрывы не менее десяти снарядов. Погибла женщина, несколько человек ранены. Повреждены шесть многоквартирных домов и медучреждение.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.