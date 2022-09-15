CNN: США не планируют поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS

Американские журналисты заявили, что Вашингтон пока не собирается передавать ВСУ тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 километров.

Как подчеркнули источники CNN, Белый дом сохранит позицию по поводу военной поддержки Украины. При этом киевские власти несколько месяцев призывают Штаты отправить ВСУ системы АТАСMS, напомнили в СМИ.

"Чиновники не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, что в ближайшее время можно значительно изменять стратегию", — отметил собеседник издания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях поставок Киеву ракет большей дальности. Дипломат предупредила, что в этом случае американские власти станут прямым участником вооружённого столкновения на Украине.