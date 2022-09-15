Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Нехотеевка в Белгородской области.
Один из снарядов попал в АЗС, в результате чего произошло возгорание, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
На месте работают спасатели.
"Предварительно, пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место", — написал Гладков в своём Тelegram-канале.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.