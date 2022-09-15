Страны НАТО не спешат с поставкой танков ВСУ, потому что боятся "быть первым"

Страны НАТО не спешат предоставлять танки Киеву.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ни один член Альянса не хочет быть первым, поскольку его могут обвинить в эскалации конфликта, пишет автор статьи. Это негласное соглашение лишает Киев шансов на получение бронетехники.

"Ни одна страна-партнер НАТО еще не отправила боевой танк западного производства”, — подытожили в Bloomberg.