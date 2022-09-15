Страны НАТО не спешат предоставлять танки Киеву.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Ни один член Альянса не хочет быть первым, поскольку его могут обвинить в эскалации конфликта, пишет автор статьи. Это негласное соглашение лишает Киев шансов на получение бронетехники.
"Ни одна страна-партнер НАТО еще не отправила боевой танк западного производства”, — подытожили в Bloomberg.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.