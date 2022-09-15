Литва намерена передать киевскому режиму две партии бронетранспортёров.
Об этом сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.
По всей вероятности, речь идет о БТР — М113 и М577, которые Вильнюс уже отправлял ВСУ. Разработанные в 60-х гг. прошлого столетия БТРы имеют низкую проходимость на пересеченной местности и бесполезны против фрагментов крупных снарядов.
Не зря М113 в армии США прозвали "алюминиевыми гробами", подытожил аналитик.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.