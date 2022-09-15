На Украине суд приговорил к 14 годам тюрьмы командира штурмовой роты ЛНР

Суд на Украине приговорил командира штурмового подразделения ЛНР к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

"Житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации", — сказано в сообщении.

Он вступил в Первую роту десанта батальона "Армия Юго-Востока", заявили в ведомстве. Ополченец награждён медалью ЛНР "За доблесть” I степени.