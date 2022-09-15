Суд на Украине приговорил командира штурмового подразделения ЛНР к 14 годам лишения свободы.
Об этом сообщила Генпрокуратура Украины.
"Житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации", — сказано в сообщении.
Он вступил в Первую роту десанта батальона "Армия Юго-Востока", заявили в ведомстве. Ополченец награждён медалью ЛНР "За доблесть” I степени.
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