Руденко: бойцы ВСУ и члены "Айдара"* устроили получасовую перестрелку в Угледаре

В городе Угледар в ДНР произошло вооружённое столкновение между военнослужащими ВСУ и членами 53-й бригады нацбатальона "Айдар"*. Об этом 15 сентября сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале, ссылаясь на информацию местных жителей.

Отмечается, что националисты открыли огонь по солдатам украинской армии. Заметив, что военные ВСУ планируют покинуть свои позиции и оставить город, "айдаровцы"* нанесли огневое поражение строящейся колонне. Со стороны бойцов ВСУ последовал ответный огонь. Перестрелка длилась около получаса. Есть раненые и убитые.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.