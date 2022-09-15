В городе Угледар в ДНР произошло вооружённое столкновение между военнослужащими ВСУ и членами 53-й бригады нацбатальона "Айдар"*. Об этом 15 сентября сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале, ссылаясь на информацию местных жителей.
Отмечается, что националисты открыли огонь по солдатам украинской армии. Заметив, что военные ВСУ планируют покинуть свои позиции и оставить город, "айдаровцы"* нанесли огневое поражение строящейся колонне. Со стороны бойцов ВСУ последовал ответный огонь. Перестрелка длилась около получаса. Есть раненые и убитые.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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