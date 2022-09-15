Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дал комментарий состоявшимся переговорам Владимира Путина с Си Цзиньпином.

По мнению министра внешнеполитического ведомства, итоги переговоров были "прекрасными".

Напомним, лидеры России и Китая встретились в рамках ШОС в Самарканде (Узбекистан).

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