Генштаб ВСУ: армия России продолжает наступать в Донбассе

Российские Вооружённые силы продолжают наступать на нескольких направлениях в Донбассе.

Об этом сообщает вечерняя сводка Генерального штаба Украины.

"Россия сосредотачивает усилия на наступлении в ДНР, удержании занятых территорий. Подразделения РФ ведут наступательные действия в районах населённых пунктов Весёлая Долина, Зайцево и Майорск", — сказано в сообщении.

Также ГШ Украины отмечает, что артиллерия РФ обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения.

Российские войска нанесли пять ракетных, пять авиударов, а также 23 обстрела из РСЗО, подытожили в ВСУ.