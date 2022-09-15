Российские Вооружённые силы продолжают наступать на нескольких направлениях в Донбассе.
Об этом сообщает вечерняя сводка Генерального штаба Украины.
"Россия сосредотачивает усилия на наступлении в ДНР, удержании занятых территорий. Подразделения РФ ведут наступательные действия в районах населённых пунктов Весёлая Долина, Зайцево и Майорск", — сказано в сообщении.
Также ГШ Украины отмечает, что артиллерия РФ обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения.
Российские войска нанесли пять ракетных, пять авиударов, а также 23 обстрела из РСЗО, подытожили в ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.