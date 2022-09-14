Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
1-я Славянская бригада Донбасса уничтожила укрепрайон ВСУ у Авдеевки
Reseau International: РФ и КНР могут создать альтернативу ООН на базе ШОС
Вассерман о требованиях Польши к РФ вернуть культурные ценности: "Мы не обязаны"
Владимир Соловьёв о смерти Сунгоркина: "Это очень большая утрата"
Иностранные подрядчики "Газпрома" обанкротились из-за санкций
Sohu: Токио пришлось глотать хуанлянь после ответа Путина на провокации
Sohu: Россия хочет утопить США и Евросоюз в "украинской трясине"
Семьи погибших в СВО военнослужащих получат по 2 млн рублей в Ростовской области
Антонов: поставка Киеву ракет ATACMS может привести к конфликту между США и РФ

Генштаб ВСУ: русская армия атакует на Донецком направлении

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы атакуют на Донецком направлении.

Об этом сообщает вечерняя сводка Генштаба Украины 14 сентября.

"ВС РФ наступают в районах населённых пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Весёлая Долина, Водяное и Новомихайловка", — в частности, заявили в украинском командовании.

По информации ГШ ВСУ, "русская армия" продолжает обстреливать украинские позиции на Харьковском направлении.

Армия России вместе с силами ЛДНР нанесла восемь ракетных, четыре авиационных ударов и совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам националистов, подчеркнули в издании "Русская Весна".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим

Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.

Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Военные новости
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Любовь Степушова Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге Любовь Степушова Андрей Николаев Математика войны: почему было не удержать харьковское направление Андрей Николаев Анжела Якубовская В театре "Школа современной пьесы" идёт спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой Анжела Якубовская
Экономика и бизнес
Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus
Мир. Новости мира
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Силовые структуры
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Последние материалы
Владимир Соловьёв о смерти Сунгоркина: "Это очень большая утрата"
Астрологи: "Дева, Овен, Лев и ещё три знака зодиака — самые общительные"
Иностранные подрядчики "Газпрома" обанкротились из-за санкций
Sohu: Токио пришлось глотать хуанлянь после ответа Путина на провокации
Sohu: Россия хочет утопить США и Евросоюз в "украинской трясине"
Эксперт: "В состоянии транса часто возникают тики"
Семьи погибших в СВО военнослужащих получат по 2 млн рублей в Ростовской области
Антонов: поставка Киеву ракет ATACMS может привести к конфликту между США и РФ
На чемпионате "Молодые профессионалы" лучшей стала сборная Москвы
Ходарёнок: уничтожение Карачуновской дамбы смертельно для боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников