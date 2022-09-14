Генштаб ВСУ: русская армия атакует на Донецком направлении

Российские Вооружённые силы атакуют на Донецком направлении.

Об этом сообщает вечерняя сводка Генштаба Украины 14 сентября.

"ВС РФ наступают в районах населённых пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Весёлая Долина, Водяное и Новомихайловка", — в частности, заявили в украинском командовании.

По информации ГШ ВСУ, "русская армия" продолжает обстреливать украинские позиции на Харьковском направлении.

Армия России вместе с силами ЛДНР нанесла восемь ракетных, четыре авиационных ударов и совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам националистов, подчеркнули в издании "Русская Весна".