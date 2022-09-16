Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ ударили по социальной инфраструктуре Белгородской области: "Сидим без света"
Арестович торопит ВСУ сокрушить ВС РФ до зимы: "Ещё 2-3 таких поражения"
Украина ждёт голубое топливо из США: виртуальный реверс
Экономист Ведута рассказала об опасности криптовалют для государств
Украинцы во Франции подрались, приняв друг друга за русских
В Латвии 23 тысячи учителей начнут бессрочную забастовку
Пригожин о вербовке заключённых для участия в СВО: "Либо зэки, либо ваши дети"
РСЗО "Град" уничтожает оборону ВСУ на подступах к Северску
Осудивший спецоперацию Агутин споёт на ставропольском фестивале в честь СВО

Украинские военные обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР с помощью РСЗО HIMARS

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Нижней Дуванке с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, в общей сложности украинские военные выпустили четыре ракеты. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского

Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.

Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Силовые структуры
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление
Андрей Николаев Болевой приём Алиева: России угрожает обострение на армяно-азербайджанской границе Андрей Николаев Анастасия Жукова Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Сергей Лебедев России пора вспомнить русскую историю и прекратить "каяться" Сергей Лебедев
Силовые структуры
Юнус: США меняют риторику. По РФ будут наноситься ракетные удары
Мир. Новости мира
FAZ: блэкаут в ФРГ приведёт к хаосу и смерти — 400 погибших за первые 96 часов
Васильев: нас предупредили почти открыто, после Харькова пойдут на Россию
Военные новости
Васильев: нас предупредили почти открыто, после Харькова пойдут на Россию
Последние материалы
ВСУ ударили по социальной инфраструктуре Белгородской области: "Сидим без света"
Арестович торопит ВСУ сокрушить ВС РФ до зимы: "Ещё 2-3 таких поражения"
Украина ждёт голубое топливо из США: виртуальный реверс
Экономист Ведута рассказала об опасности криптовалют для государств
Украинцы во Франции подрались, приняв друг друга за русских
В Латвии 23 тысячи учителей начнут бессрочную забастовку
Пригожин о вербовке заключённых для участия в СВО: "Либо зэки, либо ваши дети"
РСЗО "Град" уничтожает оборону ВСУ на подступах к Северску
Осудивший спецоперацию Агутин споёт на ставропольском фестивале в честь СВО
247-й полк ВДВ РФ охотится на военных и технику ВСУ в Херсонской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников