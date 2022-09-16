Украинские военные обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР с помощью РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Нижней Дуванке с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, в общей сложности украинские военные выпустили четыре ракеты. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.