Российские РЛС "Небо СВУ" ежедневно находят до 30 целей в зоне спецоперации

Российские расчёты радиолокационной станции (РЛС) "Небо-СВУ", задействованные в спецоперации, каждый день находят до 30 целей в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, РЛС "Небо-СВУ" способны следить за украинскими самолётами Су-25 и Су-24, беспилотниками, снарядами, выпущенными из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Мы обнаруживаем цель, проводим распознавание и опознавание, а затем передаём информацию в командный пункт", — сказал начальник радиолокационной станции в видеозаписи, распространённой Министерством обороны России.