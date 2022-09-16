Российские расчёты радиолокационной станции (РЛС) "Небо-СВУ", задействованные в спецоперации, каждый день находят до 30 целей в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, РЛС "Небо-СВУ" способны следить за украинскими самолётами Су-25 и Су-24, беспилотниками, снарядами, выпущенными из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Мы обнаруживаем цель, проводим распознавание и опознавание, а затем передаём информацию в командный пункт", — сказал начальник радиолокационной станции в видеозаписи, распространённой Министерством обороны России.
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