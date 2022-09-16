Мардан: "Не жалейте ракет — Украина должна погрузиться в каменный век"

Жизнь промышленных центров Украины, а значит, и государства, необходимо парализовать.

Об этом сообщил радиоведущий Сергей Мардан.

"Критически важная инфраструктура Украины должна быть уничтожена, она должна быть парализована. Является ли это чем-то гуманитарно-сомнительным? Нет. Так ведётся война на современных урбанизированных территориях", — в эфире "Радио КП" заявил журналист.

Он надеется, что следующей целью для удара будет энергообъект в Киевской области — Трипольская тепловая электростанция, которая является самой мощной в регионе. Запитывается от Трипольской ТЭС несколько областей. Киев без неё погрузится во мрак, отметил эксперт.

"Главное не останавливайтесь. Не жалейте ракет. Бейте. Эта территория должна погрузиться в каменный век", — подытожил Мардан.