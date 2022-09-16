Жизнь промышленных центров Украины, а значит, и государства, необходимо парализовать.
Об этом сообщил радиоведущий Сергей Мардан.
"Критически важная инфраструктура Украины должна быть уничтожена, она должна быть парализована. Является ли это чем-то гуманитарно-сомнительным? Нет. Так ведётся война на современных урбанизированных территориях", — в эфире "Радио КП" заявил журналист.
Он надеется, что следующей целью для удара будет энергообъект в Киевской области — Трипольская тепловая электростанция, которая является самой мощной в регионе. Запитывается от Трипольской ТЭС несколько областей. Киев без неё погрузится во мрак, отметил эксперт.
"Главное не останавливайтесь. Не жалейте ракет. Бейте. Эта территория должна погрузиться в каменный век", — подытожил Мардан.
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