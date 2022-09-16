Сивков: руки Москвы развязаны — Украина может прощаться со штатовским ленд-лизом

События, разворачивающиеся в Харьковской области, показали миру, что гибридная война на Украине перешла в фазу прямого конфликта между Россией и НАТО. И теперь, в новых реалиях, у Москвы развязаны руки — она может и — главное — будет использовать стандартные методы ведения войны. Например, уничтожать стратегическую инфраструктуру.

Так в эфире политического ток-шоу заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков.

По его словам, сейчас ВС РФ вступают в "открытую войну с НАТО":

"Гибридная Третья мировая завершается, переходя в фазу ограниченных войн мирового конфликта. Это означает одно: надо менять тактику. Прекращать лобовые атаки укреплений и, задействуя воздушные силы, громить тылы противника. В ближайшее время такая наступательная операция начнётся. Мы будем использовать уже не высокоточное оружие для подавления ПВО, а фугасными бомбами будем бить по инфраструктуре и военным объектам, чтобы уничтожить весь военный потенциал Украины, в том числе и поставляемую ему Западом технику", — сказал военный эксперт, подчеркнув, что, когда в полную силу заработает авиация, американский ленд-лиз станет невозможен.

Разобравшись с инфраструктурой, Россия, считает Сивков, осуществит "классический пункт любой крупномасштабной операции" — нанесёт удары по центрам принятия решений (каким — смотрите здесь). И тогда "враг будет повержен в кратчайшие сроки".