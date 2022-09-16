Стремоусов: коллективный запад сколотил четвёртый рейх на Украине

Западные кураторы киевского режима занимаются созданием четвёртого рейха на Украине, уверен замглавы ВГА Харьковской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в собранных Киевом украинских подразделениях большое число говорящих на английском и других иностранных языках.

"Сегодня на Украине коллективный запад фактически сколотил четвёртый рейх, состоящий из группы украинских нацистов и наёмников", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что против России сейчас используется весь потенциал НАТО.

"Вся эта масса неофашизма прёт по русской Земле на немецких и польских танках, английских и голландских бронетранспортёрах, стреляя из американских и немецких ракет", — добавил политик.

Ранее он рассказал, что именно из наёмников собраны подразделения, которые готовятся к атаке на Херсонскую область.