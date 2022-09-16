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В СНБО Украины дали понять, что наступление ВСУ в Харьковской области выдохлось

Силовые структуры

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов высказался по поводу наступления ВСУ в Харьковской области. По его мнению, ошибочно полагать, что украинская контратака будет продолжаться безостановочно. Он спрогнозировал, что военные действия на Украине будут длиться ещё долго.

В СНБО Украины дали понять, что наступление ВСУ в Харьковской области выдохлось

"Что касается событий, которые происходили за последние недели, я не настолько оптимистичен, насколько подавляющее большинство людей, считающих себя экспертами в этом вопросе", — цитирует "ПолитНавигатор" слова Данилова, сказанные в эфире телеканала НТА.

Данилов признал, что под контроль ВС РФ перешла значительная часть территорий Украины, поэтому украинским военным предстоит "очень-очень много работы". Таким образом, секретарь СНБО дал понять, что наступление ВСУ в Харьковской области выдохлось, считают корреспонденты издания.

"Если кто-то считает, что всё закончилось и далее оно будет идти быстро, будет идти без остановок, то это большая ошибка. Я ещё раз хочу напомнить, что это очень сложная работа", — отметил секретарь.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в этом же эфире заявил, что продвижение ВСУ на Харьковском направлении стоило украинской армии огромных потерь. Однако атака захлебнулась бы без них, считает он.

"Тут в студии звучало, что мы бы наступали там, где меньше будет потерь, но там, где меньше потерь — это тяжёлая работа," — сказал Романенко.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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