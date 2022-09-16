В СНБО Украины дали понять, что наступление ВСУ в Харьковской области выдохлось

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов высказался по поводу наступления ВСУ в Харьковской области. По его мнению, ошибочно полагать, что украинская контратака будет продолжаться безостановочно. Он спрогнозировал, что военные действия на Украине будут длиться ещё долго.

"Что касается событий, которые происходили за последние недели, я не настолько оптимистичен, насколько подавляющее большинство людей, считающих себя экспертами в этом вопросе", — цитирует "ПолитНавигатор" слова Данилова, сказанные в эфире телеканала НТА.

Данилов признал, что под контроль ВС РФ перешла значительная часть территорий Украины, поэтому украинским военным предстоит "очень-очень много работы". Таким образом, секретарь СНБО дал понять, что наступление ВСУ в Харьковской области выдохлось, считают корреспонденты издания.

"Если кто-то считает, что всё закончилось и далее оно будет идти быстро, будет идти без остановок, то это большая ошибка. Я ещё раз хочу напомнить, что это очень сложная работа", — отметил секретарь.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в этом же эфире заявил, что продвижение ВСУ на Харьковском направлении стоило украинской армии огромных потерь. Однако атака захлебнулась бы без них, считает он.

"Тут в студии звучало, что мы бы наступали там, где меньше будет потерь, но там, где меньше потерь — это тяжёлая работа," — сказал Романенко.