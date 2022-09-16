Хабиров о "самомобилизации" регионов: правильная идея

Руководитель Башкирии Радий Хабиров считает предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах России верной. По его словам, в спецоперации на Украине уже принимают участие два башкирских батальона добровольцев.