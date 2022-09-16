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Дандыкин описал возможный переход от спецоперации к войне: "Всё для фронта"

Силовые структуры

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления российского посла в Швеции Виктора Татаринцева, согласно которым Украина перестанет существовать, если Москва изменит формат спецоперации по принуждению к миру. Также специалист рассказал о разнице между нынешним конфликтом и войной.

Дандыкин описал возможный переход от спецоперации к войне: "Всё для фронта"

"Война подразумевает уничтожение противника всеми возможными средствами. Власти объявляют мобилизацию и военное положение на территории, которая соприкасается с врагом. Допустимо ограничение прав граждан. Чиновники могут отменить всё что угодно, например, выходные. Всё для фронта, всё для победы", — объяснил эксперт.

В качестве примера собеседник издания привёл Великую Отечественную войну. Как напомнил Дандыкин, Германия атаковала СССР, он предупредил о прекращении мира между странами.

"Киев провёл пять волн мобилизации, несколько сотен тысяч человек призвал. Но войну России он так и не объявил", — заключил специалист.

Ранее Татаринцев сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации побеждают в конфликте на территории соседней страны.

"Если РФ начнёт настоящую войну, Украине придёт конец очень быстро", — добавил дипломат, слова которого приводит Expressen.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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