Глава информационного агентства NewsFront Константин Кнырик считает, что Вашингтон после спецоперации на Украине может втянуть в конфликт с Российской Федерацией Польшу.
"Если закончится Украина, они в эту историю втянут ещё кого-то. И информационные вбросы и подготовка общества, в том числе польского, что "мы должны готовиться к войне с Россией", — отметил он.
По словам журналиста, США намерено "разжигает огонь", чтобы добиться своей главной цели — развалить Россию.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Вашингтон дурно влияет на Нур-Султан, заставляя казахские власти вести антироссийскую политику, что может привести к ухудшению отношений с Москвой.
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