Кнырик: после Украины США втянут в конфликт с РФ Польшу

Глава информационного агентства NewsFront Константин Кнырик считает, что Вашингтон после спецоперации на Украине может втянуть в конфликт с Российской Федерацией Польшу.

"Если закончится Украина, они в эту историю втянут ещё кого-то. И информационные вбросы и подготовка общества, в том числе польского, что "мы должны готовиться к войне с Россией", — отметил он.

По словам журналиста, США намерено "разжигает огонь", чтобы добиться своей главной цели — развалить Россию.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Вашингтон дурно влияет на Нур-Султан, заставляя казахские власти вести антироссийскую политику, что может привести к ухудшению отношений с Москвой.