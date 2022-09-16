Президент России Владимир Путин напомнил, что РФ привлекает для участия в спецоперации на Украине только лишь контрактников.
"Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью", — заявил российский лидер
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