Путин: в спецоперации участвует только контрактная часть армии РФ

Президент России Владимир Путин напомнил, что РФ привлекает для участия в спецоперации на Украине только лишь контрактников.

"Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью", — заявил российский лидер