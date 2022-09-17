МВД Запорожской области: ВСУ подорвали опоры линии электропередачи в Мелитополе

Украинские диверсанты подорвали опоры линии электропередачи (ЛЭП) на территории Мелитополя. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Запорожской области.

По информации ведомства, на место ЧП оперативно выехали полицейские.

"Им удалось установить, что повреждения получили две железобетонные опоры", — сказано в официальном сообщении.

Представители МВД Запорожской области также добавили, что опоры ЛЭП находились неподалёку от трассы в южной части города. Как пояснили в ведомстве, инцидент следует воспринимать в качестве теракта. Сотрудники полиции и специалисты экстренных служб Мелитополя проводят дополнительную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что инженеры с помощью контролируемого подрыва ликвидировали взрывоопасные предметы, которые были обнаружены военными в Мелитополе.