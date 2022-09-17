Стремоусов: пленные украинские солдаты не хотят возвращаться на Украину

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что военнослужащие, которые попали в плен в ходе боёв у границ региона, не хотят возвращаться на Украину, чтобы вновь не стать пушечным мясом.

"Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелесного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения", — отметил он.

По словам чиновника, пленные солдаты радуются, что находятся в плену, потому как это спасает им жизнь.

Кроме того, украинские военные рассказали Стремоусову, что их заставляли брать в руки оружие и идти воевать, а кто не хотел, того расстреливали на месте.

Ранее украинский боевик, взятый в плен в Мариуполе на меткомбинате им. Ильича, признался, что принимал наркотики для борьбы со страхом.