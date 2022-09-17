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Сидорчик: с киевским режимом нужно разговаривать с позиции силы

Силовые структуры

Журналист Алексей Сидорчик убеждён, что с киевским режимом и украинскими неонацистами не имеет смысла вести мирные переговоры, потому что они понимают только позицию силы.

"С нацистом можно замириться только исключительно с позиции силы, поставив его на колени, разоружив, посадив в тюрьму или загнав его под такую лавку, из-под которой он не вылезет десятилетиями", — отметил он.

По словам журналиста, Россия проводя спецоперацию на Украине не ставила целью уничтожение украинского народа, в отличие от Киева.

Ранее депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина рассказала, что мирные жители Донбасса получают угрозы из Украины даже от своих родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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