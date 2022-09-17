MI6: ВС РФ установили оборонительный рубеж на границе ЛНР с Харьковской областью

Армия России делает всё возможное, чтобы препятствовать продвижению украинских войск. Разведка Британии MI6 заявила, что ВС РФ установили новую линию обороны на границе Луганской Народной Республики с Харьковской областью. Издание "Страна.ua" сообщает подробности.

Как утверждает разведка, оборонительный рубеж соединяет город Сватово и реку Оскол. Именно в данном регионе российские войска будут держать оборону упорно, так как здесь проходит транспортная магистраль, связывающая с зоной боевых действий Белгородскую область России, на которую участились атаки ВСУ.

Также новая оборонительная линия может стать препятствием проникновению подразделений украинских войск на территории Луганской Народной Республики.