Армия России делает всё возможное, чтобы препятствовать продвижению украинских войск. Разведка Британии MI6 заявила, что ВС РФ установили новую линию обороны на границе Луганской Народной Республики с Харьковской областью. Издание "Страна.ua" сообщает подробности.
Как утверждает разведка, оборонительный рубеж соединяет город Сватово и реку Оскол. Именно в данном регионе российские войска будут держать оборону упорно, так как здесь проходит транспортная магистраль, связывающая с зоной боевых действий Белгородскую область России, на которую участились атаки ВСУ.
Также новая оборонительная линия может стать препятствием проникновению подразделений украинских войск на территории Луганской Народной Республики.
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