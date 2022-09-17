Бой с применением бронетехники шёл в центре Херсона

В центре Херсона вечером, в субботу, 17 сентября, шёл бой с применением бронетехники.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Российская армия вместе с силами республик Донбасса начала контртеррористическую операцию. Бронетранспортёры, боевые машины десанта и бронеавтомобили "Тигр" работали в районе железнодорожного вокзала.

Около 20:00 ВС РФ обнаружили подозрительную группу у кафе "Дон Марко" на проспекте Ушакова.

При выяснении личностей началась перестрелка, к месту прибыли группы быстрого реагирования. Боевиков заблокировали в здании и нейтрализовали около 21:00.

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