Под Авдеевкой продолжается наступление объединённой армии РФ и республик Донбасса.
Телеканал "Звезда" представил видеокадры боевых действий с участием легендарной 1-й Славянской бригады Донецкой Народной Республики. Это подразделение с первых дней ведёт битву за освобождение родной земли от националистов киевского режима.
Первую бригаду создавали из ветеранов обороны Славянска. Эти бойцы прошли все самые горячие точки Донбасса и воюют на Авдеевском направлении с первых дней специальной военной операции, передают военные корреспонденты телеканала.
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