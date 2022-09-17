В Артёмовске ВСУ в контратаке положили своих бойцов, выживший в плену

В отряде специального назначения "Ахмат" рассказали, что в субботу Вооружённые силы Украины попытались пойти в контратаку.

Об этом пишет издание "Русская Весна" со ссылкой на командира подразделения Апти Алаудинова.

После наступления объединённой армии РФ и ЛДНР на Артёмовск, националисты от отчаянья решили контратаковать, но безуспешно. Было уничтожено много личного состава и военной техники бандеровцев. Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся боевиков ВСУ лишь один.

По словам спецназовцев, они взяли всушника во время их контратаки у населённого пункта Берестовое.

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