В отряде специального назначения "Ахмат" рассказали, что в субботу Вооружённые силы Украины попытались пойти в контратаку.
Об этом пишет издание "Русская Весна" со ссылкой на командира подразделения Апти Алаудинова.
После наступления объединённой армии РФ и ЛДНР на Артёмовск, националисты от отчаянья решили контратаковать, но безуспешно. Было уничтожено много личного состава и военной техники бандеровцев. Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся боевиков ВСУ лишь один.
По словам спецназовцев, они взяли всушника во время их контратаки у населённого пункта Берестовое.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.