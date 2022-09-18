The Wall Street Journal: украинские военные боятся новых дронов-камикадзе ВС РФ

Недостаток артиллерии на Харьковском направлении российская армия успешно компенсирует новыми дронами-камикадзе "Герань-2", сообщают американские СМИ.

Западные эксперты не раз предупреждали командование украинских боевиков, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области является большой ошибкой. В голой степи киевской армии ничего противопоставить артиллерии и ракетам русских, но теперь для националистов появилась новая угроза.

За минувшую неделю союзники нанесли несколько разрушительных ударов беспилотниками-камикадзе по украинским войскам под Харьковом, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на командиров ВСУ.

Автор материала приводят слова украинского полковника Кулагина, который пожаловался, что БПЛА уже уничтожили четыре самоходные гаубицы ВСУ, в том числе два американских орудия, а также два бронетранспортера. Он предполагает, что это беспилотники, которые Россия закупила в Иране.

Новые дроны летают на сверхмалой высоте, а потому невидимы для украинских систем ПВО. В США опасаются, что они станут "мощным противовесом" высокотехнологичным системам вооружения, таким как ракетные установки HIMARS.