ВСУ стягивают силы к реке Ингулец для переброски на Андреевский плацдарм

Украинская группировка делала попытки оттянуть силы российской армии от Андреевского плацдарма, высадив тактический десант на Кинбурнской косе. Таким образом ВСУ хотели отвлечь солдат РФ, но задумка оказалась провальной. Наша разведка вовремя обнаружила десант и ликвидировала его. Все подразделения армии России остались на своих позициях на этом направлении.

ВСУ продолжают стягивать силы к западному берегу реки Ингулец и готовятся форсировать, но мешает высокий уровень воды. Украинские власти хотели решить эту проблему, но не смогли: российские ВКС нанесли удар по дамбе. Из-за разлива воды ВСУ отложили переброски техники на плацдарм. Российская авиация контролирует переправу.