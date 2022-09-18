Украинские войска, которые предприняли попытку прорыва на Запорожском направлении к Орехову, потерпели поражение. Несколько солдат попали в плен к российским войскам.
Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале сообщил, что кроме личного состава, солдаты РФ захватили танковый экипаж 65-й бригады армии ВСУ, штаб которой находится в Львовской области. Трофеями российских солдат стали и два десятка снарядов, которыми украинские военнослужащие не успели воспользоваться. Они оказались "именными": на боеприпасах были указаны данные бойцов.
Ранее сообщалось об успехах ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, где российские военные отбили атаку украинских войск.
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