ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья

Украинские войска, которые предприняли попытку прорыва на Запорожском направлении к Орехову, потерпели поражение. Несколько солдат попали в плен к российским войскам.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале сообщил, что кроме личного состава, солдаты РФ захватили танковый экипаж 65-й бригады армии ВСУ, штаб которой находится в Львовской области. Трофеями российских солдат стали и два десятка снарядов, которыми украинские военнослужащие не успели воспользоваться. Они оказались "именными": на боеприпасах были указаны данные бойцов.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, где российские военные отбили атаку украинских войск.