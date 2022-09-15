Украинская армия перебросила свою военную технику в несколько населённых пунктов ДНР, которые остаются под контролем киевского режима. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, модернизированная и восстановленная бронированная гусеничная и колёсная техника Вооружённых сил Украины (ВСУ) была замечена неподалёку от Часова Яра.
"Выявлено не меньше трёх танков, одной боевой машины пехоты (БМП-1), одной бронированной разведывательной машины (БРДМ)", — указал офицер.
Он добавил, что всё оборудование украинские военные восстанавливали во Львове.
Кроме того, Марочко подчеркнул: на территории Северска и Соледара находятся малые разведывательные группы 140-го отдельного батальона ВСУ. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, украинские боевики пытаются найти укреплённые позиции союзных войск и подходящие места для новых атак.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.