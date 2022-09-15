Марочко: ВСУ перебрасывают модернизированную военную технику в ДНР

Украинская армия перебросила свою военную технику в несколько населённых пунктов ДНР, которые остаются под контролем киевского режима. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, модернизированная и восстановленная бронированная гусеничная и колёсная техника Вооружённых сил Украины (ВСУ) была замечена неподалёку от Часова Яра.

"Выявлено не меньше трёх танков, одной боевой машины пехоты (БМП-1), одной бронированной разведывательной машины (БРДМ)", — указал офицер.

Он добавил, что всё оборудование украинские военные восстанавливали во Львове.

Кроме того, Марочко подчеркнул: на территории Северска и Соледара находятся малые разведывательные группы 140-го отдельного батальона ВСУ. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, украинские боевики пытаются найти укреплённые позиции союзных войск и подходящие места для новых атак.