Военный ВС РФ об атаке ВСУ под Херсоном: "Вырвало бочину БТР, как кусок бумаги"

Солдат ВС РФ рассказал о провальной атаке украинской военной колонны на село Правдино Херсонской области. Безрассудные действия заставили противника обратиться в бегство, оставив трофеи для российских бойцов.

"Русская весна" приводит рассказ солдата РФ, участвовавшего в сражении. По его словам, по открытому полю мчали танк, за которым следовали шесть боевых машин пехоты (БМП) и два бронетранспортёра (БТР) .С другого фланга на деревню надвигалась вторая колонна ВСУ из шести танков, восьми БМП, одного БТР и БТР-МД "Ракушка".

ВС РФ ударили по первой колонне, в то время как танк второй колоны подорвался на мине. Следующие за ним машины врезались в танк, по ним был открыт огонь с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

"У БТР вырывает бочину, как кусок бумаги, от взрыва", — описывает боец произошедшее.

После этого в действиях противника начался хаос, некоторые боевые машины повернули назад, "остальные врассыпную в деревню", сообщил солдат.

В итоге было уничтожено 15 единиц техники ВСУ, завершается зачистка деревни. Два брошенных танка и три БМП стали трофеями ВС РФ.