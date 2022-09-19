Стремоусов: за ракетными ударами ВСУ по Херсону последует ответная реакция

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсон не останутся без внимания. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, областное правительство работает в обычном режиме. Он напомнил, что российская армия полностью освободила территорию Херсонской области от украинских националистов. Как пояснил Стремоусов, здесь никто не забыл об ударах ВСУ по административным зданиям.

"Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция", — подчеркнул представитель ВГА.

В пятницу, 16 сентября, украинская армия обстреляла Херсон с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Во время атаки военные ВСУ частично разрушили здание военно-гражданской администрации региона. В результате удара погиб водитель министра социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой.

Стремоусов считает, что ВСУ вели обстрел с позиций, оборудованных в Николаевской области.