В Северной Осетии сформируют сводный отряд добровольцев для участия в СВО

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в регионе создают усиленный сводный отряд, который примет участие в военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.

Как отметил глава республики во время выступления в местном правительстве, власти подготовят группу добровольцев до конца сентября.