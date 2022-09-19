Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в регионе создают усиленный сводный отряд, который примет участие в военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.
Как отметил глава республики во время выступления в местном правительстве, власти подготовят группу добровольцев до конца сентября.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.