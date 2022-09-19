Пушилин: ВСУ не смогли прорваться в Кременную

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о попытке украинских военных получить контроль над городом Кременная. По информации политика, союзные силы не позволили противнику выполнить задачу.