Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о попытке украинских военных получить контроль над городом Кременная. По информации политика, союзные силы не позволили противнику выполнить задачу.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.