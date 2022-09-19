Представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 70 солдат ВСУ и боевиков "Карпатской сечи"*. По данным ведомства, пункт дислокации находился на территории Запорожья. Вместе с этим в МО рассказали об уничтожении цеха завода "Искра". Как заявили в министерстве, там украинские специалисты обслуживали установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.