Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 40 солдат ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях. Как подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга, российские военные атаковали 46-ю аэромобильную и 59-ю мотопехотную бригады армии Украины в районах Белогорки и Першотравневого соответственно.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.