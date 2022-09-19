МО РФ: ВСУ потеряли в Херсонской и Днепропетровской областях более 40 человек

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 40 солдат ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях. Как подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга, российские военные атаковали 46-ю аэромобильную и 59-ю мотопехотную бригады армии Украины в районах Белогорки и Першотравневого соответственно.