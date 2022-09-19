Глава Донецка: при обстреле площади Бакинских Комиссаров погибли двое детей

Руководитель Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти двоих детей в результате атаки украинских военных. Предположительно, всего погибли 13 человек.

"Куйбышевский район всё время подвергается атакам", — подчеркнул чиновник, передаёт "Россия-24".