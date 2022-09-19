Руководитель Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти двоих детей в результате атаки украинских военных. Предположительно, всего погибли 13 человек.
"Куйбышевский район всё время подвергается атакам", — подчеркнул чиновник, передаёт "Россия-24".
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.