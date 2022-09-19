В Совместном центре по контролю вопросов, связанных с военными преступлениями Киева заявили, что украинские солдаты атаковали посёлок Славное, село Широкая Балка и Горловку в Донецкой Народной Республике. ВСУ использовали девять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.