В ДНР сообщили, что армия Украины обстреляла Славное, Широкую Балку и Горловку

В Совместном центре по контролю вопросов, связанных с военными преступлениями Киева заявили, что украинские солдаты атаковали посёлок Славное, село Широкая Балка и Горловку в Донецкой Народной Республике. ВСУ использовали девять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.