МИД Таджикистана: в ходе столкновения с Киргизией погиб 41 человек

Представители МИД Таджикистана заявили, что в результате вооружённого конфликта на границе с Киргизией погиб 41 человек. Об этом написали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В Бишкеке в свою очередь подчеркнули, что солдаты атаковали только военных.