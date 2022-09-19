Представители МИД Таджикистана заявили, что в результате вооружённого конфликта на границе с Киргизией погиб 41 человек. Об этом написали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
В Бишкеке в свою очередь подчеркнули, что солдаты атаковали только военных.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.