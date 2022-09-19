Солдаты ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. В ходе обстрела погибли три продавца. Об этом рассказали журналисты Первого республиканского телеканала.
Ранее сообщалось о гибели 13 человек при обстреле площади Бакинских Комиссаров.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.