Три продавца погибли из-за обстрела донецкого рынка со стороны армии Украины

Солдаты ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. В ходе обстрела погибли три продавца. Об этом рассказали журналисты Первого республиканского телеканала.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек при обстреле площади Бакинских Комиссаров.