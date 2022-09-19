По данным российских разведчиков, Вооружённые силы Украины могут готовить наступление на Северском направлении специальной военной операции на Украине. ВС России готовят "подарки" для противника в виде заложенных мин.
Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" уточняет, что активным минированием территорий занимаются сапёры из группировки "Отважные".
Ранее сообщалось о провальной попытке контрнаступления военных колонн ВСУ на село Правдино в Херсонской области Украины. Противник был обращён в бегство, а арсенал российских бойцов пополнился новыми боевыми трофеями.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.