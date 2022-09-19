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Сапёры "Отважных" оставили для ВСУ "подарки" в виде мин на Северском направлении

Силовые структуры

По данным российских разведчиков, Вооружённые силы Украины могут готовить наступление на Северском направлении специальной военной операции на Украине. ВС России готовят "подарки" для противника в виде заложенных мин.

Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" уточняет, что активным минированием территорий занимаются сапёры из группировки "Отважные".

Ранее сообщалось о провальной попытке контрнаступления военных колонн ВСУ на село Правдино в Херсонской области Украины. Противник был обращён в бегство, а арсенал российских бойцов пополнился новыми боевыми трофеями.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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