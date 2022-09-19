Сапёры "Отважных" оставили для ВСУ "подарки" в виде мин на Северском направлении

По данным российских разведчиков, Вооружённые силы Украины могут готовить наступление на Северском направлении специальной военной операции на Украине. ВС России готовят "подарки" для противника в виде заложенных мин.

Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" уточняет, что активным минированием территорий занимаются сапёры из группировки "Отважные".

Ранее сообщалось о провальной попытке контрнаступления военных колонн ВСУ на село Правдино в Херсонской области Украины. Противник был обращён в бегство, а арсенал российских бойцов пополнился новыми боевыми трофеями.